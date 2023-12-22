استطلاع لشرطة أبوظبي: «أمن الطرق» يتصدر اهتمام المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر «أمن الطرق» اهتمام المجتمع في استطلاع للرأي، أجرته شرطة أبوظبي، باللغتين العربية والإنجليزية، لتحديد «المحتوى الرقمي» الأكثر أهمية خلال عام 2023 لمتابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد 72% من المشاركين في الاستطلاع اهتمامهم بالمحتوى المتعلق بأمن الطرق وتعزيز السلامة المرورية الذي تنشره حسابات «شرطة أبوظبي» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العميد محمد على المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، إن اهتمام شرطة أبوظبي بإجراء استطلاعات الرأي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير محتوى رسائلها اليومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبما يتماشى مع أولويات المجتمع واهتماماته.

وأوضح أن استطلاعات الرأي التي أجرتها شرطة أبوظبي، خلال الأعوام الأخيرة، أكدت أن السلامة المرورية تتربع على قمة أولويات واهتمامات المجتمع، الأمر الذي تأخذه «الإعلام الأمني» في الاعتبار، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على التواصل مع الجمهور والتعرف سنوياً على المحتوى الأكثر أهمية ضمن جهودها لتقييم وتطوير المحتوى الإعلامي.

وأضاف أن تفاعل الجمهور مع الاستطلاعات يؤكد تجاوب المجتمع مع الرسائل الإعلامية والحملات المنتظمة التي تنشرها شرطة أبوظبي لتعزيز وعي السائقين بالنظم واللوائح المرورية، وتحفيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق، والتحذير من التجاوزات والتصرفات السلبية، ضمن أهدافها لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.

وتُقدم «شرطة أبوظبي»، عبر قنواتها الإعلامية، خدمات إخبارية يومية، إلى جانب رسائل التوعية، والتنبيهات التحذيرية الاستباقية، بالحالات الطارئة على الطرق، على مدار الساعة، تأكيداً للشراكة بين الشرطة والمجتمع، لتعزيز أمن الجميع وسلامتهم.