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«دبي للسياحة» تنظم اليوم المفتوح للتوظيف

«دبي للسياحة» تنظم اليوم المفتوح للتوظيف
23 ديسمبر 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ممثلة في إدارة التوطين، يوماً مفتوحاً للتوظيف في قطاع الضيافة، وذلك بالتعاون مع ما يزيد على 10 مجموعات فندقية عالمية من شركائها في قطاع الضيافة في دبي، والذي عقد في مقر متحف الاتحاد في منطقة جميرا.
شهد اليوم المفتوح حضوراً لافتاً من الكوادر الإماراتية الهادفة، للحصول على فرص وظيفية ضمن قطاع الضيافة.
وقالت مريم المعيني، نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة: «إننا سعداء بتنظيم اليوم المفتوح للتوظيف مع شركائنا في قطاع الضيافة والداعمين الدائمين لمبادرات التوطين، هذا الحدث شكل فرصة لأصحاب الأعمال وجهات التوظيف من الفنادق المشاركة للتواصل المباشر مع الباحثين عن عمل وتعريفهم بأهمية القطاع وعرض فرص التوظيف والتدريب في هذا القطاع الحيوي. ونحن نسعى من خلال التعاون المستمر مع شركائنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وبالتنسيق مع شركائنا في القطاع الخاص، لتشجيع وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين في قطاع الضيافة، إلى جانب التأكيد على الفرص الوظيفية الكبيرة والمتنوعة التي توفرها هذه الصناعة، ونتطلع إلى إعداد الكفاءات الإماراتية الواعدة لقيادة قطاع السياحة والضيافة في المستقبل».
بدوره قال فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن إشراك المزيد من المواطنين في قطاع الضيافة ليس مجرد قرار تجاري استراتيجي، بل هو التزام ببناء مستقبل مستدام وغني ثقافياً وحيوياً، يساهم بصورة مباشرة في اقتصاد دولتنا».
وقال سيرجيو سنايدر، مدير أول منطقة للموارد البشرية - الإمارات العربية المتحدة في ماريوت الدولية: «تكمن أهمية مشاركتنا في أيام التوظيف في التركيز على جذب المواطنين للعمل ضمن المجموعة، حيث تعد الضيافة واحدة من أهم الصناعات في الدولة، ونحن بحاجة إلى دمج ثقافة الضيافة الإماراتية في أعمالنا».

كلية دبي للسياحة
التوطين
اليوم المفتوح للتوظيف
دبي
الإمارات
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