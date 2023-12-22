تخريج 19موظفاً في دبلوم «الذكاء الاصطناعي» بعجمان

عجمان (وام)

اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، برنامج الدبلوم المهني حول «الجاهزية المؤسسية في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات»، بتخريج 19 موظفاً من الفئة الإشرافية والتنفيذية في الجهات الحكومية بعجمان، ومنحهم شهادة مهنية دولية صادرة عن أكاديمية PWC المتخصصة في تنمية المواهب والمهارات التابعة لشركة برايس وترهاوس كوبرز الشرق الأوسط.

وأكدت صفية المحرزي، مدير إدارة التدريب والتطوير في الدائرة، حرص الدائرة والتزامها بتعزيز قدرات موظفي حكومة عجمان، لمواكبة التطورات التكنولوجية، واستخدامها بشكل فعّال لتعزيز الأداء الوظيفي والمؤسسي، وتحسين الخدمات بما يسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية.

وأوضحت أن برنامج الدبلوم الذي امتد على مدار خمسة أشهر جاء ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم بها الدائرة لتعزيز قدرات الموظفين وتطوير المهارات التخصصية والرائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، مشيرة إلى أنه تم تصميم الدبلوم بشكل متقدم لضمان تأهيل المشاركين بفعالية للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، وإعداد كفاءات وكوادر وطنية يمكنها الانتقال بالعمل الحكومي إلى آفاق جديدة.

وقالت إنه تم إعداد برنامج الدبلوم المهني، بالتنسيق مع دائرة عجمان الرقمية، وتصميمه بإشراف مجموعة من المدربين المتخصصين والخبراء من قبل أكاديمية PWC المتخصصة في تنمية المواهب والمهارات والتابعة لشركة برايس وترهاوس كوبرز الشرق الأوسط في إطار دعم وتعزيز العلاقات وفق إطار مؤسسي، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية.

واستعرض البرنامج، في اليوم الختامي، ستة مشاريع عملية مبنية على الابتكار والتكنولوجيا في تصميم نماذج الأعمال وتطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث تضمنت مشروع «راشد» الذي يهدف إلى تحليل احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية في عجمان، وتوجيه الطلبة نحو المسار التعليمي والمهني الصحيح من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التقييم والتحليل، ومشروع «عجمان ماركت»، وهو عبارة عن سوق عجمان الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، ويقدم العديد من الحلول في تطوير الأعمال الناشئة، إلى جانب مشروع «عجمان تجاوب»، ويهدف إلى الحصول على معلومات دقيقة ومحدَّثة حول الخدمات الحكومية في إمارة عجمان، من خلال منصة ذكية مزودة بكافة البيانات المتعلقة بالخدمات. كما ضمت المشاريع، «شراكة»، وهو عبارة عن منصة موحدة تجمع بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والموردين والمصممين، وتشكل نقطة تواصل لتسهيل عقد شراكات عمل لتنفيذ المشاريع، علاوة على مشروع «مستشارك العقاري الذكي» باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يساهم في تحديد أفضل فرص الاستثمار العقاري في الإمارة، بالإضافة إلى مشروع «سند» الذي يهدف إلى تبني أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المصرفية وتقديمها بدقة.