«الميتافيرس» في جامعة رأس الخيمة للطب

رأس الخيمة (وام)

أعلنت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية إدماجها تقنية الواقع المختلط «الميتافيرس» في طرق ومناهج التعليم، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بهدف إثراء تجربة التعلم لدى طلاب الطب والعلوم الصحية، عبر دمج التقنيات المتطورة في البيئة التعليمية.

وقال الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس الجامعة، إن إطلاق مركز الابتكار الطبي للميتافيرس في الجامعة يمثل نقطة تحول مهمة في مجال التعليم الطبي في المنطقة، من خلال استخدام تقنية الواقع المختلط، وغيرها من التقنيات المتقدمة، إذ سيوفر المركز مرفقاً عصرياً للطلاب يمكنهم من خلاله المشاركة في تجارب تعليمية فريدة ومحفزة ومبتكرة.

وأضاف، أن طلبة الجامعة سيتمكنون من خلال اعتماد منهج «تعلم من خلال الفعل»، من استخدام أجهزة الواقع المختلط وتقنيات «XR» ومنصة «GigXr» الطبية، ما يتيح لهم المشاركة في سيناريوهات طبية تفاعلية، وهو ما يوفر لهم فهماً أعمق للمفاهيم الطبية، ويساعد على تنمية المهارات السريرية التفاعلية لديهم.

وتعد هذه المبادرة الرائدة معياراً جديداً للتعليم الطبي في الشرق الأوسط، وستشجع جميع الأطراف المعنية على انتهاج مسارات جديدة في مستقبل التعلم الطبي، من شأنها أن تهيئ الطلاب لأحدث الممارسات السريرية، وأن تسهم في تكوين جيل عصري جديد من الممارسين في مجال الرعاية الصحية.