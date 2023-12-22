السبت 23 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الميتافيرس» في جامعة رأس الخيمة للطب

«الميتافيرس» في جامعة رأس الخيمة للطب
23 ديسمبر 2023 01:09

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
إنجاز تاريخي للإمارات في مجلس الأمن
شقيق المواطنة المصابة في حادث إطلاق النار في براغ لـ«الاتحاد»: شقيقتي وزوجها بخير.. وكل الشكر لقيادتنا الرشيدة

أعلنت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية إدماجها تقنية الواقع المختلط «الميتافيرس» في طرق ومناهج التعليم، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بهدف إثراء تجربة التعلم لدى طلاب الطب والعلوم الصحية، عبر دمج التقنيات المتطورة في البيئة التعليمية.
وقال الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس الجامعة، إن إطلاق مركز الابتكار الطبي للميتافيرس في الجامعة يمثل نقطة تحول مهمة في مجال التعليم الطبي في المنطقة، من خلال استخدام تقنية الواقع المختلط، وغيرها من التقنيات المتقدمة، إذ سيوفر المركز مرفقاً عصرياً للطلاب يمكنهم من خلاله المشاركة في تجارب تعليمية فريدة ومحفزة ومبتكرة.  
وأضاف، أن طلبة الجامعة سيتمكنون من خلال اعتماد منهج «تعلم من خلال الفعل»، من استخدام أجهزة الواقع المختلط وتقنيات «XR» ومنصة «GigXr» الطبية، ما يتيح لهم المشاركة في سيناريوهات طبية تفاعلية، وهو ما يوفر لهم فهماً أعمق للمفاهيم الطبية، ويساعد على تنمية المهارات السريرية التفاعلية لديهم.
وتعد هذه المبادرة الرائدة معياراً جديداً للتعليم الطبي في الشرق الأوسط، وستشجع جميع الأطراف المعنية على انتهاج مسارات جديدة في مستقبل التعلم الطبي، من شأنها أن تهيئ الطلاب لأحدث الممارسات السريرية، وأن تسهم في تكوين جيل عصري جديد من الممارسين في مجال الرعاية الصحية.

جامعة رأس الخيمة للطب
رأس الخيمة
الإمارات
الميتافيرس
جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أنطونيو جوتيريش
الأخبار العالمية
جوتيريش: الهجوم الإسرائيلي «المشكلة الحقيقية» أمام إيصال المساعدات إلى غزة
23 ديسمبر 2023
تظاهرة في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ القيادي وعبء اللاجئين يُنذران بعام عصيب في لبنان
23 ديسمبر 2023
رياض منصور
الأخبار العالمية
سفير فلسطين في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «خطوة في الاتجاه الصحيح»
23 ديسمبر 2023
مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة
الأخبار العالمية
مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة
23 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©