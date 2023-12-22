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جامعة الإمارات تتصدر تصنيف الجامعات العربية

التصنيف يؤكد مكانة جامعة الإمارات كمؤسسة تعليمية رائدة (من المصدر)
23 ديسمبر 2023 01:10

العين (الاتحاد)

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في تطور أكاديمي وبحثي مهم، حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً جديداً بتحقيقها قفزات نوعية في التصنيف العربي للجامعات لهذا العام، محتلة المرتبة الأولى، محلياً والثالثة عربياً، من بين 115 جامعة تم تقييمها، وذلك بحسب التصنيف العربي للجامعات، والذي يتبع اتحاد الجامعات العربية.
ويركز هذا التصنيف على أربعة محاور رئيسة هي جودة التعلم والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار وريادة الأعمال، والتعاون المحلي والدولي وخدمة المجتمع.
وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات حول هذا الإنجاز: «نحن فخورون بتحقيق هذا التصنيف المرموق الذي يعكس التزامنا بالتميز الأكاديمي النوعي والبحثي. وإن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة تعكس متانة برامجنا التعليمية والبحثية وتميز أعضاء هيئة التدريس، حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى عربياً في محور التعليم والتعلم، وتركيز الجامعة المتواصل على الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وخدمة المجتمع».
وأضاف الدكتور مراد: «هذا التصنيف يؤكد مكانة جامعة الإمارات كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى العربي، ويعزز من دورنا مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ويساهم في تقديم الحلول العلمية المبتكرة. ونحن ملتزمون بمواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في المستقبل من خلال استراتيجيات وخطط طموحة تساهم في تعزيز المخرجات التعليمية، وبناء جيل من الخريجين يملك المهارات المستقبلية».
وتعتبر جامعة الإمارات منارة للعلم والمعرفة، ويعتبر هذا التصنيف تأكيداً على جودة برامجها التعليمية والبحثية، ودورها البارز في تعزيز التعليم والبحث العلمي في الدولة والمنطقة العربية.

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