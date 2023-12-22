«حمدان بن راشد للعلوم» تُعلن نتائج مسابقة «مبتكرون»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أسماء الفائزين في مسابقة «مبتكرون» في دورتها السادسة، والتي تهدف إلى استقطاب الفرق والأفراد الذين لديهم ميول وأفكار ابتكارية، وتوفير البيئة المناسبة لمساعدتهم ورعاية الأفكار الابتكارية، وتحويلها إلى مشاريع، وتوفير المواد والاحتياجات لتنفيذها من خلال فاب لاب الإمارات.

وتلقت المسابقة عدداً كبيراً من المشاركات، وأعلنت النتائج وأسماء الفائزين، والفرق المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات المؤسسة.

وفاز علي سالم علي بن غليطه المهيري عن مشروعه نظام «أمان»، في حين فاز كل من عبدالله أحمد محمد الحمادي، وفاطمة رشيد عوض عن مشروعهما system Smart Air-Water. وحصد فريق ضمّ جمال عمر بشر، ومحمد براء عدنان وفرزان صديقي وزين كمال ريسان ريسان عن مشروعهم Solar-Powered IoT.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يسعدنا أن نعلن عن نتائج مسابقة «مبتكرون»، والتي شهدت زيادة ملحوظة في الإقبال من الفئات المستهدفة، والتي نهدف من خلالها إلى استكشاف المواهب الابتكارية في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وتكريمهم وتقديم الدعم لهم، ليتمكنوا من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال مختبر«فاب لاب» الإمارات.

وقدّم المشاركون هذا العام مشاريع متميزة، ونحن نتقدم بالتهاني للفائزين في المسابقة، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، ونرجو حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ هذه المرة. كما نتقدم بالشكر والتقدير للجان التحكيم على وقتهم وجهدهم في تقييم الأعمال المشاركة، والشكر موصول أيضاً لفريق العمل والمسؤولين عن المسابقة في المؤسسة، وفي فاب لاب على جهودهم في إنجاح المسابقة».

يذكر أن مختبر فاب لاب الإمارات ومقره مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تم تأسيسه بناء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، حيث إنه يعّد أول مختبر تعليمي شامل للابتكار في الإمارات حاصل على عضوية منظمة الفاب لاب العالمية، حيث تم اعتماده وفق المعايير والمواصفات الدولية لمراكز الفاب لاب حول العالم.

يهدف المختبر إلى خلق بيئة داعمة للابتكار من خلال توفير مراكز مجتمعية تتيح استخدام أحدث الأجهزة والأدوات والبرامج، وتوفير دورات تدريبية في عالم التصنيع الرقمي لجميع شرائح المجتمع.