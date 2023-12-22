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علوم الدار

200 طالب ومعلم يحترفون صناعة المحتوى التعليمي

جانب من ورش العمل مع الطلبة والمعلمين (من المصدر)
23 ديسمبر 2023 01:09

دينا جوني (دبي)

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مبادرة «صنّاع المعرفة» خلال إجازة الفصل الدراسي الأول تتيح للطلبة والمعلمين إعادة إنتاج المحتوى التعليمي ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المتلقّين. 
ومبادرة «صناع المعرفة» عبارة عن برنامج تدريبي يهدف إلى إعداد نخبة من المعلمين والطلبة إعلامياً وتدريبهم على صناعة محتوى تعليمي بأساليب مبتكرة لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. 
ويهدف البرنامج إلى تدريب 100 طالب و100 معلم على صناعة محتوى مبتكر للمواد التعليمية الأساسية، وتحويل المواد العملية إلى محتوى ترفيهي مميز يدعم الثقافة والمعرفة العامة.
ويتضمن البرنامج تدريب المشاركين على أربعة محاور تغطي جميع جوانب إعداد المحتوى التعليمي هي السرد القصصي وإعداد نصوص مكتوبة بشكل مبتكر، وتصوير وإنتاج مقاطع فيديو تتناسب مع منصات التواصل الاجتماعي، كيفية نشر المحتوى واختيار المنصات المناسبة لكل محتوى، أساسيات تحليل محتوى منصات التواصل الاجتماعي.     
وحددت المؤسسة مخرجات البرنامج التي تتمثل بإعداد 5000 محتوى تعليمي هادف للطلبة والمعلمين ونشره على وسائل التواصل، واختيار مجموعة من المشاركين للانضمام إلى فريق صناع المحتوى في أكاديمية الإعلام الجديد. 
وأكاديمية الإعلام الجديد هي منصة متكاملة لصناعة المحتوى والتعليم وتهدف إلى تمكين الأفراد من الدخول في المشهد الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. كما أن الأكاديمية هي مؤسسة تعليمية تعمل على تأهيل الجيل الجديد في دولة الإمارات لقيادة قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي عبر مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة والمبنية على أسس علمية وعملية.
وتقوم الأكاديمية على إعداد الخبراء والمديرين في مجال التواصل ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تدريب الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب احترافي.
وتوفّر أكاديمية الإعلام الجديد فرصاً وظيفية ومسارات مهنية، وتعد داعماً أساسياً في مسيرة التنمية، كما تهدف إلى إعداد جيل جديد من رواد العالم الرقمي عبر ثلاث خدمات أساسية وهي: التعليم، وتطوير المبدعين وإنتاج المحتوى.

صناعة المحتوى
الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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