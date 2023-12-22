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«بيت الخير» تنظّم ورشة رسم للأيتام

«بيت الخير» تنظّم ورشة رسم للأيتام
23 ديسمبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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نظّمت «بيت الخير» ورشة رسم لمجموعة من الأيتام المسجلين في الجمعية، بالتعاون مع «آرت كالا للفنون الجميلة بدبي»، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية لإسعادهم في عطلة منتصف العام الدراسي، لاستثمارها بنشاطات مفيدة وإيجابية، تثري شخصياتهم وتصقل مهاراتهم، وتساعدهم على الاندماج في المجتمع. وفي أجواء مفعمة بالمرح، تعرّف المشاركين في الورشة على مجموعة من التقنيات الفنيّة التي يتم استخدامها لإضفاء الألوان على الرسومات والصور والأشكال الفنية، كالتخطيط والتظليل والمزج، وسرعان ما استغرقوا في عالمهم الخاص، وأخرجوا منه رسومات مبتكرة اتخذت ملامحها الجميلة على الورق، فعبّروا من خلالها عن ما يختلج فيهم من مشاعر وأفكار وأحلام. 
وفي لفتة طيّبة، قام المشاركون بإشراف المدرّب بإهداء الجمعية لوحة بورتريه خاصة برئيس مجلس إدارتها، جمعة الماجد، لتسليط الضوء عبر هذا الفن الراقي على ملامح شخصية مرموقة ساهمت وتساهم في بناء ورفعة الوطن، وتعبيراً عن امتنانهم وتقديرهم لجهود الجمعية في احتضانهم ودعمهم بمختلف المجالات.
وفي ختام الورشة التي امتدت على مدار 4 أيّام، كرم سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت الخير، مقدّمها والمشاركين فيها، سائلاً المولى لهم مستقبلاً مشرقاً، وحياة مستقبلية مليئة بالنجاحات والإنجازات.

جمعية بيت الخير
الإمارات
الأيتام
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