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311 قائدة ومرشدة من 10 دول في المخيم الكشفي العربي

خلال الزيارة (وام)
23 ديسمبر 2023 01:09

دبي (وام) 

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زارت الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان، المرشدات المشاركات في المخيم الكشفي العربي الـ33، ترافقها الدكتورة هدى المطروشي، مديرة جمعية مرشدات الإمارات، ومريم الشحي مدير مفوضية مرشدات رأس الخيمة.
وتنظم جمعية كشافة الإمارات، المخيم، الذي تستضيفه دبي لأول مرة، تحت شعار «الكشفية نهج الاستدامة»، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي. ويشارك في المخيم للمرة الأولى، 150 من مرشدات الإمارات، و311 قائدة ومرشدة من 10 دول عربية، اللواتي يشاركن في أنشطة تربوية وثقافية واجتماعية متنوعة، ويهدف المخيم إلى تعزيز مهارات الشباب والفتيات، وتعزيز قيم التعاون والقيادة لديهم. وخلال الزيارة، تجولت الشيخة فاخرة في أرجاء المخيم، واطلعت على الأنشطة المقامة والمشاريع التي قامت بها المرشدات، وأعربت عن إعجابها الشديد بمستوى الانخراط والمشاركة الفعّالة التي قدمتها المرشدات في المخيم. وأشادت الشيخة فاخرة بالجهود الكبيرة التي بذلتها المرشدات في تحقيق أهداف المخيم، وتعزيز القيم الإنسانية والتربوية لدى الفتيات، وأكدت أهمية تنمية مهارات القيادة والتعاون والتفاعل الاجتماعي في صقل شخصياتهن، وتحقيق تطورهن الشامل.
وفي ختام الزيارة، قدمت الشيخة فاخرة الشكر والتقدير للمرشدات المشاركات على جهودهن المبذولة، وتفاعلهن الفعّال في المخيم، وأعربت عن أملها في أن يكون المخيم مصدر إلهام للشباب والفتيات.
من جهتها، أكدت هدى المطروشي، أهمية زيارة الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان، للمخيم الكشفي العربي الـ33 وإشادتها بمشاركة المرشدات، حيث تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور المرشدات وقيمهن في المجتمع، كما تعزز الروح القيادية للفتيات والشابات، وتشجعهن على الانخراط في الأنشطة التطوعية.

الإمارات
هدى المطروشي
جمعية مرشدات الإمارات
مفوضية مرشدات رأس الخيمة
جمعية كشافة الإمارات
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