السبت 23 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اتفاقية بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة الصقر

اتفاقية بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة الصقر
23 ديسمبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إنجاز تاريخي للإمارات في مجلس الأمن
شقيق المواطنة المصابة في حادث إطلاق النار في براغ لـ«الاتحاد»: شقيقتي وزوجها بخير.. وكل الشكر لقيادتنا الرشيدة

وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة متخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي في العالم، ومجموعة الصقر المتحدة، اتفاقية لمنحة بحثية تمتد عشرة أعوام، وتهدف إلى تعزيز التعليم والمعرفة والابتكار في مجال الصحة الرقمية.
وستُستخدَم المنحة التي تساهم بها مجموعة الصقر المتحدة في إطلاق بحوث متعلقة بالصحة ومتابعتها في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي باسم معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. إذ تشكل الرعاية الصحية أحد مجالات التركيز الرئيسة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كما أن مجموعة الصقر المتحدة تلتزم بدعم تطوير هذا القطاع وتعزيزه.
 وقال معالي الشيخ عبدالله آل حامد، عضو مجلس إدارة مجموعة الصقر المتحدة: «تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار في مجال الرعاية الصحية من أجل تحسين حياة المواطنين والمقيمين، ودفع الدولة إلى المضي قدماً حتى تصبح من رواد العالم في هذا القطاع، وذلك بما يتماشى مع أهداف الرعاية الصحية في الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. فمن خلال اتفاقية تمويل الأبحاث، سيضمن الطرفان بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة الرعاية الصحية».
 وقال البروفيسور إيريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبروفيسور الجامعي: «يتماشى هذا التمويل الاستراتيجي للأبحاث مع التزام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتعزيز التعليم والبحث والابتكار، وهو سيُثبِت دوره في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع مجموعة الصقر المتحدة لإجراء بحوث متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي تُقدّم حلولاً ملموسة للرعاية الصحية».
 يذكر أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تُجري العديد من المشاريع البحثية التي تهدف إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لمواجهة بعض التحديات العالمية، مثل انتشار الملاريا، والكشف المبكر عن تشوهات القلب في الأجنة، ومراقبة المرضى عن بُعد. ويتفق الباحثون على أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على إحداث تحوّل في قطاعَي الطب والرعاية الصحية، من خلال توفير الكثير من الوقت اللازم لتطوير أدوية جديدة، ومن خلال تقديم المساعدة للأطباء، لاسيما في المجالات التي تشمل التشخيص والرعاية الصحية الشخصية.

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الابتكار
الصحة الرقمية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أنطونيو جوتيريش
الأخبار العالمية
جوتيريش: الهجوم الإسرائيلي «المشكلة الحقيقية» أمام إيصال المساعدات إلى غزة
23 ديسمبر 2023
تظاهرة في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ القيادي وعبء اللاجئين يُنذران بعام عصيب في لبنان
23 ديسمبر 2023
رياض منصور
الأخبار العالمية
سفير فلسطين في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «خطوة في الاتجاه الصحيح»
23 ديسمبر 2023
مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة
الأخبار العالمية
مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة
23 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©