الشهادة الخضراء لأمانة «تنفيذي دبي»

دبي (وام)

منح مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتم تسليم الشهادة الخضراء إلى صباح الشامسي، مدير إدارة الخدمات المؤسسية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي من قبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو.

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «مورو»: تأتي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في مقدمة المؤسسات التي تعتلي الاستدامة أولوياتها، وتمثّل الشهادة الخضراء دليلاً على التزام دبي باختيار بدائل مُستدامة للعمليات الرقمية المهمة.