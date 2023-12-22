السبت 23 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشهادة الخضراء لأمانة «تنفيذي دبي»

الشهادة الخضراء لأمانة «تنفيذي دبي»
23 ديسمبر 2023 01:09

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
إنجاز تاريخي للإمارات في مجلس الأمن
شقيق المواطنة المصابة في حادث إطلاق النار في براغ لـ«الاتحاد»: شقيقتي وزوجها بخير.. وكل الشكر لقيادتنا الرشيدة

منح مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتم تسليم الشهادة الخضراء إلى صباح الشامسي، مدير إدارة الخدمات المؤسسية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي من قبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو. 
وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «مورو»: تأتي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في مقدمة المؤسسات التي تعتلي الاستدامة أولوياتها، وتمثّل الشهادة الخضراء دليلاً على التزام دبي باختيار بدائل مُستدامة للعمليات الرقمية المهمة. 

دبي
الإمارات
تنفيذي دبي
المجلس التنفيذي لإمارة دبي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أنطونيو جوتيريش
الأخبار العالمية
جوتيريش: الهجوم الإسرائيلي «المشكلة الحقيقية» أمام إيصال المساعدات إلى غزة
23 ديسمبر 2023
تظاهرة في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ القيادي وعبء اللاجئين يُنذران بعام عصيب في لبنان
23 ديسمبر 2023
رياض منصور
الأخبار العالمية
سفير فلسطين في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «خطوة في الاتجاه الصحيح»
23 ديسمبر 2023
مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة
الأخبار العالمية
مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة
23 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©