شرطة دبي تناقش تأمين احتفالات رأس السنة 2024

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين من قطاع المراكز التجارية والمجمعات السكنية الكبرى، لمناقشة الترتيبات الأمنية والتنظيمية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

حضر الاجتماع العميد تركي بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، والدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مدير إدارة الشؤون الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنال إبراهيم حاجي، مدير إدارة الإعلام الأمني، وعدد من الشركاء من قطاع المراكز التجارية ومسؤولي الأمن من مختلف الجهات المشاركة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع لملاحظات واستفسارات الشركاء ومناقشة التحديات، ومواقع الفعاليات والألعاب النارية، وإجراءات الشرطة السياحية، إلى جانب التطرق لمشروع أمن المجمعات السكنية، وإجراءات العمليات ومراكز الاتصال.

كما تم عرض الخطط المشتركة من مختلف الجهات المشاركة في تأمين الاحتفالات التي من المتوقع أن يحضرها عدد كبير من الجمهور، لمتابعة الاحتفالات التي ستنطلق في مناطق مختلفة من إمارة دبي.

ورحب اللواء خليل المنصوري في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكداً أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، لاسيما وأنها تشهد كثافة كبيرة من الجمهور في مواقع مختلفة من دبي، لافتاً إلى أن الجهات المعنية وضعت كافة إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار. وأوضح أن تكاتف وتعاون الجميع يعد من الأمور الأساسية لإنجاح الاحتفالات والفعاليات الكبرى التي تستضيفها وتنظمها دبي، خاصةً فيما يتعلق بتنظيم حركة السير، حيث يُشكّل الازدحام المروري أحد أبرز التحديات خلال احتفالات رأس السنة، إذ من المتوقع حضور أعداد كبيرة من المتابعين للفعاليات المقامة في أنجاء مختلفة من إمارة دبي. ومن جانبها، أعربت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد عن شكرها للقيادة العامة لشرطة دبي، على جهودها الأمنية والشرطية المبذولة في تأمين كافة الأنشطة والفعاليات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدة أهمية الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المختلفة للتخطيط لتنظيم كبرى الفعاليات التي تستضيفها وتنظمها دبي على مدار العام، لا سيما احتفالات رأس السنة التي تشهد كل عام أعداداً متزايدة من الجمهور والسياح من جميع أنجاء العالم.

وأكدت بوحميد على أهمية التنسيق مع الجهات الإعلامية لإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية لتنظيم الفعاليات ذات الطابع العالمي، والتي تشهد اهتماماً دولياً من جميع وسائل الإعلام العالمية التي تنقل احتفالات دبي في مقدمة أخبارها أسوة ببقية العواصم العالمية الشهيرة.

ونفذت لجنة تأمين الفعاليات في دبي بالتعاون مع مركز المرونة في شرطة دبي تمرين «الطاولة» الداخلي، استعداداً لفعالية ليلة السنة الميلادية الجديدة 2024، بمشاركة مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية والشركاء في دبي، بحضور كل من اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، وممثلي الجهات الحكومية والشبه حكومية والشركاء المشاركة بالتمرين الذي أقيم في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

ورحّب اللواء الفلاسي بجميع المشاركين، وقدّم شرحاً للمراحل التي ستمر بها محاور التمرين، موضحاً الأهداف الاستراتيجية لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ومدى أهمية هذه التمارين في رسم السيناريوهات الخاصة بالأزمات المحتمل حدوثها في المنطقة، وقياس مدى جاهزية الجهات والفرق المعنية في التعامل مع مثل هذه المواقف.

وفي ختام اجتماع شرطة دبي، حث اللواء المنصوري مختلف الجهات المعنية على بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتمكين الجمهور من الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية بصورة آمنة.