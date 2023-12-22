«تريندز» يختتم مشاركته في «ملتقى مراكز الفكر»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في أعمال الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، على مدار يومين تحت شعار «بالفكر نحققُ التنمية المستدامة»، بمشاركة 48 مؤسسة فكرية وأكاديمية عربية، حيث استعرض تجربته العلمية والبحثية الثرية والفريدة باعتباره نموذجاً لمراكز الفكر الحديثة.

وأهدى «تريندز» في ختام الملتقى، مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجموعة متنوعة من إصداراته العلمية والبحثية والمعرفية المترجمة للغات عدة، كما تقدم المركز بمقترح إلى الأمانة العامة للجامعة باستضافة وتنظيم أعمال النسخة الثانية من الملتقى السنوي لمراكز الفكر في الدول العربية بدولة الإمارات العام المقبل، في بادرة تؤكد أهمية التوصل إلى استراتيجية وأهداف ورؤى موحدة تقود مراكز الفكر العربية، وتنهض بالعمل البحثي المشترك.

إلى ذلك، استقطب جناح «تريندز» الاستثنائي الذي أقيم في المعرض المصاحب للملتقى أعداداً كبيرة من الأكاديميين والباحثين والمفكرين المشاركين في الملتقى.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «تريندز» تقدم بمقترح إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستضافة وتنظيم أعمال النسخة الثانية من الملتقى السنوي لمراكز الفكر في الدول العربية، لتعقد العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساهمة من «تريندز» في كسر الحواجز، وفتح الآفاق بين مختلف مراكز الفكر العربية والإقليمية.

وذكر أن هذا المقترح يهدف إلى بناء المزيد من جسور التعاون والثقة والشراكة العلمية الفاعلة بين المؤسسات البحثية، والنهوض بآليات التبادل العلمي والمعرفي المشترك، إلى جانب تأكيد أهمية مراكز الفكر وقدرتها على مساعدة القادة، ودعمهم في صناعة القرارات المعتمدة على أسس وقواعد علمية مدروسة.

وأوضح العلي أن الملتقى السنوى الأول لمراكز الفكر في الدول العربية شهد العديد من الأطروحات والأفكار البناءة التي تساهم بشكل جاد في تحقيق المعايير التنافسية البناءة مع مراكز الفكر الغربية، وذلك من خلال توحيد الرؤى والأفكار والعمل المشترك الذي يخدم الرسالة السامية للبحث العلمي في الوطن العربي.