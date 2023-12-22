«طرق دبي» تبحث الإطار القانوني للنقل الذكي

دبي (وام)

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المنتدى القانوني الرابع تحت عنوان «الإطار القانوني للنقل الذكي» لبحث التشريعات والقوانين الخاصة بالنقل الذكي والذكاء الاصطناعي وتوظيفه عبر التطبيقات التي تعمل في مجال النقل والمواصلات.

وقال شهاب حمد بو شهاب مدير إدارة تنفيذي إدارة الشؤون القانونية في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، إن المنتدى سلط الضوء على أهمية استشراف مستقبل النقل الذكي وتوفيره عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية وتطوير منظومة تشريعية مرنة تتناسب مع الوضع الحالي وتستشرف المستقبل وذلك من خلال وضع التشريعات الداعمة للعملية التشغيلية للنقل الذكي وتوفير الإطار القانوني اللازم.