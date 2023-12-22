«استشاري الشارقة» يؤكد تعزيز التواصل مع المجتمع

الشارقة (وام)

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية دور المجلس في دعم جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بالمواطن وإطلاق المبادرات الخاصة في مجالات التعليم والإسكان والتوظيف والرعاية المتكاملة والاقتصاد بهدف دعم استقرار الأسر، وصولاً إلى المحافظة على المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن بدء الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس بتشكيلته الجديدة هي مناسبة لقيام أعضاء المجلس، بعد أن نالوا الثقة الغالية من صاحب السمو حاكم الشارقة على بذل جهودهم، ومواصلة أدوارهم لتمكين كافة الدوائر والجهات لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات، من خلال العمل الجاد والتعاون المثمر والنشاط المتواصل بتقديم الأفكار والملاحظات المتوازنة لتحقيق تلك الغايات التي ينشدها سموه.

جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لهيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بحضور حليمة العويس نائب رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب والأعضاء رؤساء لجان المجلس، وعدد من المسؤولين للاطلاع على التحضيرات الحالية لافتتاح أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، واستعراض جدول أعمال الجلسة الافتتاحية والأولى.