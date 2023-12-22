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حمدان بن محمد يطمئن على المواطنين المصابين في حادث إطلاق النار في براغ

حمدان بن محمد يطمئن على المواطنين المصابين في حادث إطلاق النار في براغ
23 ديسمبر 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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اطمأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الحالة الصحية للمهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اللذين أُصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع  أمس الأول في العاصمة براغ.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه مع المواطن المصاب للاطمئنان على وضعه الصحي وزوجته، حيث أكد سموه خلال الاتصال أن «إمكاناتنا مسخرة دائماً لخدمة المواطنين والعناية بهم في كل مكان وفي مختلف الظروف».
ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كل الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل وتوفير أفضل رعاية للزوجين المصابين، متمنياً سموه لهما الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن وهما بأتم الصحة والعافية.
وكانت العاصمة التشيكية براغ قد شهدت أمس حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

حمدان بن محمد
الإمارات
بلدية أم القيوين
التشيك
براغ
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