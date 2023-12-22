الإمارات تؤكد على أهمية عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي

نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدةً أنها انضمت إلى مجموعة الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس في دعم هذا القرار.

وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، إن القرار يشكل نقطة تحول تاريخية في المساعي المشتركة نحو السلام والأمن العالميين، مشيرةً إلى أهمية عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأضاف البيان أن القرار يعتبر خطوة جديدة ويشير إلى تحول جوهري في جهود التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مؤكداً على أهمية الحلول الإقليمية للتحديات الإقليمية.

وقال: «يُظهر الاعتماد التاريخي، الاعتراف المتزايد بدور الاتحاد الأفريقي كشريك رئيسي وقدرته على قيادة عمليات دعم السلام في القارة الأفريقية، وتكتسي عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي أهمية بالغة».

وأضاف: «من خلال الاعتراف بالحاجة الملحة للعمل الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، يؤكد هذا القرار على ضرورة إنشاء آلية مالية قوية ومستدامة لدعم جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى منع وإدارة وحل النزاعات في القارة».

وأشار إلى أن تمكين الاتحاد الأفريقي في هذا المسعى يشكل استثماراً استراتيجياً في السعي العالمي لتحقيق السلام والأمن في أفريقيا.