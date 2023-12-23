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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير محمد بن بدر

حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير محمد بن بدر
23 ديسمبر 2023 12:59

 بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
سلمان بن عبدالعزيز
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