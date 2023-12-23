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علوم الدار

«الصحة» تنعى مريض سرطان وصل من قطاع غزة

"الصحة" تنعى مريض سرطان وصل من قطاع غزة
23 ديسمبر 2023 22:35

نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم السبت، مريض سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، بعد أن كان يعاني حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.
وتقدمت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».
وأشارت الوزارة إلى أن «المريض، البالغ من العمر 58 عاماً، كان يعاني مضاعفات عدة. وفور وصوله إلى الدولة، تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة نتيجة تعرضه لسكتة قلبية».
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على «مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذين وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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