14 مطية تحصد رموز الذهب في مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

حصدت 14 مطية رموز الذهب في أشواط سن الحول في مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، وسط منافسة وتحدٍّ بين 221 مالك إبل أصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 130 جائزة قيمة.

وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة، بحضور الدكتور سعيد محسن المزروعي، مشرف ميادين منطقة الظفرة لسباقات الهجن، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط حول أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «جينار» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحلت ثانياً «بنت مكيدة»، وثالثاً «الظبي»، ورابعاً «تشريف» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، ونالت المركز الخامس «سمحه» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، فيما ذهبت المراكز من الأول إلى الخامس على التوالي إلى المطايا: «بينة، ومخربة، والخطرة، ووحيدة، والزلبة» لمالكها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات، فازت «مياسه» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم «الوافيه» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي، وذهب المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات إلى «الظفرة» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، وحلت بالمركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم «مهيوبه» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي.

وسجلت النتائج في شوط حول أصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح فوز «الظفرة» لمالكها سعيد سالم حموده المنهالي بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل للشركاء - محليات «عوايد» لمالكها محمد مسعود بخيت مهنا المنصورى، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط حول المهجنات الأصايل «عسيلة» لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي، وذهب المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم إلى «مشكله» لمالكها محمد سالم سالم مثيب النابت.

وحصدت المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات «زمط» لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري، وفي شوط شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم ذهب المركز الأول إلى «نزاحة» لمالكها محمد خلفان مفلح المزروعي، وكان المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات من نصيب «اثمان» لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، وحلت في المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «الوافية» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي.