الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لصندوق الفرج

6 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لصندوق الفرج
24 ديسمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يكرّم طحنون بن محمد وداعمي صندوق الفرج
سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج

قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية، من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ (6.000.000) ستة ملايين درهم، دعماً لمبادرة «فرجت»، أسهمت في الإفراج عن (90) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وذلك ضمن مبادرة «فرجت» المجتمعية، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.
وأعرب خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على جهوده الإنسانية ومبادراته المجتمعية في دعمه لجهود صندوق الفرج ضمن المبادرة الريادية «فرجت» التي أسهمت في تحقيق أهداف الصندوق في دعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم.
من جانبه، أكد بنك دبي الإسلامي الحرص على تعزيز الشراكات المجتمعية، ودوره كمؤسسة وطنية في تعزيز العمل التكافلي ودعم مشاريع الخير والعطاء، مشيراً إلى استدامة الشراكة مع صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية في تقديم مبادرات تسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

بنك دبي الإسلامي
صندوق الفرج
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شعار شرطة دبي
علوم الدار
السيطرة على حريق في المدينة العالمية بدبي
اليوم 19:56
التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات حول غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إشادة عربية ودولية بقرار مجلس الأمن حول غزة
24 ديسمبر 2023
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين جنوبي مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اتفاق يمني على الالتزام بوقف إطلاق النار
24 ديسمبر 2023
رياض منصور
الأخبار العالمية
سفير فلسطين في الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها
24 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©