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علوم الدار

المري يترأس اجتماع «أكاديمية شرطة دبي»

عبد الله المري والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
24 ديسمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الاكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور منصور البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
واطلع معاليه والحضور على أربعة مواضيع، تمثلت في الحوكمة، والسمعة الأكاديمية، والبنية الرقمية، وأخيراً السياسات وأنظمة العمل، مؤكداً أن المجلس يعتبر من المجالس المهمة على مستوى القيادة يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في الأكاديمية، لمواكبة التوجهات الاستراتيجية للقيادة، مشيراً إلى أن المشاريع المستقبلية التي تم عرضها في الاجتماع تسهم في تحقيق التميز المؤسسي والنجاح العلمي والأكاديمي، إلى جانب الإسهام في الجانب الأمني والشرطي.
واتفق مجلس إدارة الأكاديمية على توصيات عدة، منها ما يختص بدعم الطلبة، إلى جانب توصيات تتركز على الجانبين العلمي والأكاديمي.

أكاديمية شرطة دبي
شرطة دبي
دبي
عبدالله خليفة المري
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