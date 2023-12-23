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شرطة دبي تؤكد التعاون الدولي المشترك

خلال الزيارة (من المصدر)
24 ديسمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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استقبل العميد خالد علي بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في مكتبه وفداً من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بحضور العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، والنقيب أحمد زايد البوسعيدي، رئيس قسم البرامج الدولية بالمركز، وعدد من ضباط مكافحة المخدرات.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، واستعراض عدد من القضايا المشتركة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها، والإعداد لدورات التأهيلية والمتقدمة للكوادر العاملة في ميدان مكافحة المخدرات.
وأضاف العميد خالد بن مويزه أهمية العمل المشترك، وما تحقق من نتائج في العمليات الدولية التي شاركت فيها دولة الإمارات مع العديد من دول العالم، وأدت إلى تفكيك شبكات دولية كبيرة لتجارة وتهريب المخدرات.
كما قدم عضو أمانة الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات عرضاً تعريفياً عن الهيئة وأهدافها، وأهم التكاليف والمهام المناطة بها وإنجازاتها، إلى جانب التعريف بـ «البرنامج العالمي للاعتراض السريع للمواد الخطرة»، ومهامه في تبادل المعلومات بين أجهزة المكافحة الدولية باستخدام منصة «أيونيكس»، حيث عرّف بالمنصة، وكيفية استخلاص المعلومات الاستخبارية ومسارات حركة المواد المخدرة.
من جانبهم، توجه الوفد الزائر بالشكر والتقدير لشرطة دبي على حفاوة الاستقبال، وما تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من جهود في مكافحة الجريمة والحد منها، ودليل على منظومة العمل المتقدمة التي تتمتع بها شرطة دبي من تقنيات ذكاء اصطناعي، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية للكشف عن الجريمة، والتصدي لها على الساحة المحلية والدولية، ما أدى إلى التصدي للعديد من عمليات التهريب الدولية.
بعد ذلك، زار الوفد مركز «مرصد المخدرات» بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتعرفوا على أهدافه وهيكله التنظيمي وبرامجه، بالإضافة إلى أهم الإنجازات المُحققة في مجال الأدلة الجنائية.
كما زار الوفد مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، حيث استقبله عبد الرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز «إرادة»، وقدم شرحاً وافياً عن المركز وآليات العمل المنفذة، وخطط المركز وأهم أعماله وإنجازاته.

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