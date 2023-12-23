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الدعوة للالتزام بإرشادات السلامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة

ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في أوقات الليل (من المصدر)
24 ديسمبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» بنسختها السادسة، الجمهور إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث، مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.
وحذرت من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة، تجنباً للاختناق واندلاع الحريق، مؤكدة ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب، خاصة في أوقات الليل، وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، كما يجب إشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل.
الكهرباء
حثت شرطة أبوظبي الجمهور على ضرورة التأكد من سلامة وتحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنب لمسها، أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور وضرورة إطفاء المدفأة عند الخروج من المكان أو عند النوم، وعدم وضعها بجوار الماء أو منطقة رطبة.

شرطة أبوظبي
الدفاع المدني
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