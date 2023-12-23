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علوم الدار

«محمد بن راشد للإسكان» تفوز بجائزة عالمية

المقر الرئيسي للمؤسسة (أرشيفية)
24 ديسمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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حازت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جائزة «أفضل خدمة إسكانية مبتكرة»، ضمن جوائز العالم للمستقبل لعام 2023، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وتكرّم المؤسسات الرائدة في تقديم أفضل الخدمات والأنظمة المبتكرة في تحول الاقتصاد العالمي والجاهزية المستقبلية في القطاعات المتعددة.
وسلطت الجائزة الضوء على تميز مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الاستثنائي في خدماتها التي تقدّمها لمتعامليها. وتغطي الجائزة جوانب عدة منها الابتكار، والجاهزية للمستقبل ومساهمتها في تحسين جودة الحياة.
وتعقيباً على الإنجاز، قالت مريم عبد الله السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة: «تؤكد هذه الجائزة التزامنا بدمج الحلول المتقدمة والمبتكرة في مجال الإسكان. ونحن ملتزمون ليس فقط بتلبية توقعات متعاملينا، بل بتجاوزها بتقديم حلول إسكانية عالية الجودة ومستدامة ومستقبلية».
ويلعب النهج الابتكاري للمؤسسة دوراً حاسماً في وضع معايير جديدة في قطاع الإسكان، حيث تركز استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على التنمية المستدامة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وتبني التفكير المستقبلي التي تتماشى مع رؤية دبي للمستقبل.
وجمعت جوائز العالم للمستقبل 2023 قادة ومبتكرين عالميين للاحتفال بالإنجازات التي تساهم بفعالية في تشكيل مستقبل أفضل. ويُعد تكريم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا المنبر العالمي دليلاً على ريادة دبي في الابتكار والتنمية المستدامة.

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