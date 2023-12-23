«جامعة زايد» تنظم مبادرات وورشاً للحفاظ على البيئة

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أكدت الدكتورة سوزانا المساح، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات متداخلة التخصصات ورئيسة برنامج الاستدامة في جامعة زايد، سعي الجامعة الدائم نحو توجيه سلوك الطلاب تجاه الحياد الصفري، وتفعيل مجموعة من الورش والدورات التدريبية لتعزيز إدراك الطلاب والطالبات بالمفاهيم الرئيسة مثل «إزالة الكربون»، و«الصافي الصفر»، و«البصمة البيئية»، و«نطاق الانبعاثات 1،2،3»، و«أرصدة الكربون»، و«الكربون المتجسد» وذلك ضمن برنامج «مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد».

وقالت الدكتورة سوزانا المساح: «إن البرنامج يعد مبادرة مشتركة بين جامعة زايد وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بخطورة زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوضيح كيفية زيادة قدرة الطلاب على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال سلوكهم اليومي»، مشيرة إلى أن الجامعة حريصة على تمكين الشباب من أجل العمل المناخي، وتشكيل مستقبل مناخي صحي وسليم، حيث تقام المبادرة تحت إعداد وإشراف الدكتورة فاسيليا الخالدي، أستاذ مساعد بكلية الدراسات متداخلة التخصصات في جامعة زايد.

وأوضحت رئيسة برنامج الاستدامة في جامعة زايد أن تلك الورش والبرامج والمبادرات المتعلقة بالبيئة، تسهم وبشكل ملموس في تطوير مهارات الطلبة في التواصل والتفاوض وحل المشكلات بشكل فعّال، منوهة بأن هذه التجارب توفر بيئة فريدة تشجع الطلبة على فهم أهمية الاستدامة العمل المناخي من أجل مستقبل أفضل.

وذكرت أن من ضمن الورش التوعوية التي قدمتها الجامعة ورشة عمل تفاعلية تحت عنوان «البيئة ومناهج التعليم: دفع الأسر لتقليل هدر الطعام والمياه وتقليل انبعاثات الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث قام عدد من أساتذة وأساتذة كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد بعرض نهج مبتكر لإدارة النفايات الغذائية، تم تطويره بالتعاون مع طلبة الجامعة من خلال دمج مفاهيم الاستدامة في مناهجنا الدراسية، من أجل تمكين الشباب في صناعة القرارات المتعلقة بالبيئة، والتعاون معهم نحو مستقبل أكثر استدامة.

بدورها، أكدت الدكتورة فاسيليا الخالدي، أن المؤتمر والحدث العالمي«كوب 28» الذي استضافته الإمارات الفترة الماضية عزز من أهداف المبادرة خاصة أنه يُعتبر منصة قيمة لاستعراض إمكانات الشباب في تفعيل الأجندة الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي، لافتة إلى أن البرنامج يركز على أهمية وضرورة إدماج الشباب في صناعة القرارات المتعلقة بالبيئة.