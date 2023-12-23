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علوم الدار

«الإمارات للسرطان» توقع على «ميثاق العمل التطوعي»

مشاركون في الاجتماع الدوري (من المصدر)
24 ديسمبر 2023 01:08

العين (الاتحاد)

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عقدت وحدة المتطوعين في جمعية الإمارات للسرطان اجتماعها الدوري مع نهاية العام الحالي بهدف إعادة هيكلة وتشكيل وحدة المتطوعين في الجمعية. 
وتحدث في الاجتماع عوض سالم الساعدي المدير التنفيذي للجمعية، مؤكداً دور المتطوعين في المجالات الإنسانية والخيرية والاجتماعية. منوهاً بمسيرة وحدة المتطوعين ونشاط الأعضاء في إنجاح الفعاليات المتنوعة. وقد حضر الاجتماع الذي عقد في بيت محمد بن خليفة التراثي بمدينة العين، صالح خاطر عضو مجلس إدارة الجمعية أمين السر، وليلى الكعبي مسؤولة وحدة المتطوعين، ومحمد عوض سليمان سكرتير الجمعية، ومحمد رمضان الشباسي المنسق الإداري. وتخلل الاجتماع توقيع الأعضاء الحاضرين على «الميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي».

جمعية الإمارات للسرطان
العمل التطوعي
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