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علوم الدار

جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع معهد وكلاء السفن المرخصين

جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع معهد وكلاء السفن المرخصين
24 ديسمبر 2023 01:08

الشارقة (وام) 

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وقعت جامعة الشارقة ومعهد وكلاء السفن المرخصين (ICS)، مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى تعزيز وتدعيم التعاون في مجال تقديم المحاضرات العلمية والاستشارات وتبادل الخبرات والتدريب لطلبة الجامعة بصفة عامة وكلية إدارة الأعمال بصفة خاصة.
وقع المذكرة عن الجامعة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن المعهد علي الكناني رئيس مجلس الإدارة.
وأكدت المذكرة على رغبة واهتمام الطرفين في التعاون المشترك من أجل تنظيم عدد من الندوات العلمية والمحاضرات التطبيقية المتخصصة في مجالات سلاسل الإمداد والتموين ويحاضر بها خبراء ومتخصصون من المعهد، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على الدورات التدريبية والشهادات المهنية المؤهلة لسوق العمل، وتنظيم عدد من الزيارات والرحلات العلمية لعملاء المعهد من مجتمع الصناعة والتجارة، وتوفير فرص تدريبية لهم مع توفير كل المعلومات والمصادر المعرفية المتخصصة في مجالات علوم الإدارة والتسويق.
وأشار الدكتور صلاح طاهر الحاج إلى ما حققته الجامعة من إنجازات بحثية وتعليمية، واهتمامها بالتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات من المجتمع المحلي وبصفة خاصة مجتمع التجارة والأعمال والصناعة بصفتهم شركاء أساسيين في مجال التعليم والتدريب العملي والبحث العلمي.
كما ناقش الطرفان العديد من فرص التعاون الممكنة بين الجهتين والتأكيد على أهمية تعزيز هذا التعاون بما يحقق مصلحة الطالب العلمية والمهنية.

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