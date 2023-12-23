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علوم الدار

تعزيز التعاون بين «مجمع القرآن الكريم» و«الشؤون الإسلامية»

عمر الدرعي وخليفة الطنيجي خلال الجولة وفي الصورة محمد النيادي (وام)
24 ديسمبر 2023 01:08

الشارقة (وام)

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أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، خلال لقائه يوم أمس الأول بمقر المجمع مع الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المجمع والهيئة لتحقيق التكامل وتوحيد الرؤى التي ترسخ القيم الإنسانية في المجتمع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في إبراز الدور الحضاري والإنساني لديننا الإسلامي وترسيخ قيم التسامح ونشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمية القيم الإنسانية.
من جانبه، أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تعزيز الشراكة والتعاون مع مجمع القرآن الكريم من خلال تبادل الخبرات والبرامج والدراسات والتواصل البنّاء الذي يسهم في إرساء المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد الرؤى والأفكار التطويرية بما يحقق أهداف الجانبين التي تسهم في تأصيل القيم السامية.
وتقدم الدرعي بالشكر والتقدير لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعاية سموّه للمجمع، هذا الصرح العلمي العالمي الرائد في خدمة القرآن الكريم وعلومه.
واصطحب الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الدكتور عمر حبتور الدرعي في جولة بأروقة المجمع وأطلعه على مشروعاته العلمية والبحثية القائمة ومن أبرزها موسوعة التفسير البلاغي وموسوعة مناهج الإقراء ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية التي تستقطب حفظة كتاب الله تعالى من جميع أنحاء العالم ليتلقوا علوم القراءات والأسانيد على يد نخبة من المقرئين الأكفاء، كما استمع إلى شرح حول استوديوهات المجمع والمكتبة العلمية التي تزخر بأمهات الكتب العلمية.
 وزار الدرعي ومرافقوه متاحف المجمع مطلعاً على ما تضمه من مخطوطات ومعروضات ونوادر فريدة تسرد تاريخ القرآن الكريم وعلومه.
حضر اللقاء عبدالله خلف الحوسني، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المجمع.

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