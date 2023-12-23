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«بيئة نظيفة.. حياة أفضل»

«بيئة نظيفة.. حياة أفضل»
24 ديسمبر 2023 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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تواصل بلدية الحمرية مبادرتها البيئية والتوعوية «بيئة نظيفة.. حياة أفضل» الهادفة إلى التوعية والإرشاد لدى زوار المناطق البرية بالحمرية، بهدف تعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية لدى الزوار في المناطق البرية والمرافق العامة، والحد من الممارسات البيئية الخاطئة لدى البعض من قاصدي هذه المناطق، والقيام بتوعيتهم وإرشادهم بأهمية الحفاظ على النظافة والبيئة خلال الإجازات الرسمية والعطلات، وتعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية لديهم.
وقال عمار علي المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية الحمرية، إن قسم الرقابة والتفتيش البلدي نظم الحملة التوعوية «بيئة نظيفة.. حياة أفضل»، عبر زيارة المواقع البرية من قبل مفتشي بلدية الحمرية في قسم الرقابة والتفتيش البلدي، واستعراض مطوية إلكترونية يتم تحميلها من خلال مسح الرمز الهاتفي.

الحمرية
بلدية الحمرية
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