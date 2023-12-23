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عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان تطورات المنطقة والأوضاع في غزة

عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان تطورات المنطقة والأوضاع في غزة
24 ديسمبر 2023 00:26

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي هاكان فيدان وزير الخارجية في الجمهورية التركية، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة.
وناقش الوزيران أهمية حماية أرواح كافة المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في دعم الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة.
كما استعرض سموه ومعالي هاكان فيدان، القرار 2720 الذي قدمته دولة الإمارات واعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأهمية البناء عليه من أجل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وفق آلية منسقة ومستدامة وبوتيرة متسارعة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الوضع الراهن في المنطقة يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم مسار الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة والتخفيف من معاناتهم.
وأشار سموه إلى ضرورة تكثيف المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مؤكدا على أهمية ضمان حماية كافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي هاكان فيدان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين وأهميتها في مد جسور التواصل بين شعبيهما وتلبية تطلعاتهما التنموية.

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المصدر: وام
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اتصال هاتفي
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