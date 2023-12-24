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علوم الدار

بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي

حمدان بن محمد
24 ديسمبر 2023 13:30

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 152 مليون درهم بهدف تحفيز الموظفين على مواصلة التميّز في الأداء.

وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حكومة دبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
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