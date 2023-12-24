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علوم الدار

شرطة أبوظبي تعلن قراراً بشأن سير حافلات نقل العمال في شارع الشيخ زايد بن سلطان

حافلة نقل عمال تسير في شارع جنب مركبات خفيفة
24 ديسمبر 2023 16:51

قررت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، منع سير حافلات نقل العمال، سعة 26 راكباً فما فوق، في شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد "شارع القرم سابقاً" بالاتجاهين في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث.
ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى استخدام الطرق البديلة، والالتزام بأنظمة السير والمرور، مؤكدة تشديد الرقابة على الطرق، وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال غير الملتزمة ورصدها من خلال الأنظمة الذكية.

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شارع الشيخ زايد بن سلطان
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