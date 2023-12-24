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محمد بن راشد يبارك لواسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون

محمد بن راشد يبارك لواسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون
24 ديسمبر 2023 17:52

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون، تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.
وكتب سموه، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «نبارك للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.. حيث قدم البروفيسور واسيني أكثر من 30 رواية ترتبط بالمجتمعات العربية وثقافتها وبيئتها».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن البروفيسور واسيني الأعرج «تمت ترجمة رواياته لأكثر من 20 لغة واعتماد دراستها في عدد من جامعات العالم.. ويشغل البروفيسور منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس».
وختم سموه التدوينة قائلاً «نبارك له فوزه.. ونثمن جهوده.. ونقدر ما قدمه للأدب العربي وللقارئ العالمي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
نوابغ العرب
واسيني الأعرج
الأدب
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