الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس صحو نهاراً ورطب ليلاً غداً

أبوظبي
24 ديسمبر 2023 18:02

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20  كم/س تصل إلى 30 كم/س.
 الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 18:45.
في بحر عُمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 21:47 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.

 

أخبار ذات صلة
ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة غداً
الطقس صحو نهاراً ورطب ليلاً غداً
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
ناجبون تونسيون يدلون بأصواتهم
الأخبار العالمية
التونسيون ينتخبون مجلساً ثانياً في البرلمان
اليوم 19:50
الشارقة وعجمان.. «التعادل الثالث»
الرياضة
الشارقة وعجمان.. «التعادل الثالث»
اليوم 19:45
«الزعيم» إلى «النقطة 25» بـ «الثلاثة»
الرياضة
«الزعيم» إلى «النقطة 25» بـ «الثلاثة»
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©