ختام مزاينة مدينة زايد المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

اختتمت مسابقات مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، والتي أُقيمت على مدار 8 أيام في الفترة من 16 ولغاية 23 ديسمبر الحالي بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وسجلت مزاينة مدينة زايد مشاركة 2289 مالك إبل أصيلة تنافسوا على مدار أيام المسابقات التي امتدت لـ8 أيام، وتنوعت جنسيات المشاركين في مختلف مسابقات المزاينة مسجلة مشاركات من 7 دول عربية هي: الإمارات، السعودية، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، اليمن، (784 مالكاً للإبل المحليات، و1240 للإبل المجاهيم، و176 للإبل المهجنات الأصايل، و89 للإبل الوضح)، شملت 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول).

وتضمنت المحطة الثالثة تنظيم 85 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، إذ خصصت لها 775 جائزة بقيمة بلغت نحو 12 مليون درهم.

وتواجدت في محيط موقع المزاينة عشرات آلاف المطايا من سلالات الإبل الأصيلة (المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح)، واجتمع آلاف ملاك الإبل من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بوابة الربع الخالي «مدينة زايد» للمشاركة في منافسات المزاينة.

كما أُقيمت على هامش مزاينة مدينة زايد، مسابقة الصيد بالصقور ضمن مسابقات مهرجان الظفرة بدورته الـ17، بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، وشهدت منافسات بين الصقارين على مدار أربعة أيام (خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري) في ميدان المسابقات المصاحبة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وبمشاركة نحو 415 صقاراً ضمن أربعة أشواط خاصة لفئة الفروخ، وشوطين مخصصين لفئة الجرناس.

وتكثف اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة استعداداتها لانطلاق المهرجان الختامي، في يناير المقبل، إذ سيتضمن مزاينة الإبل ومسابقة المحالب والعديد من المسابقات التراثية من أبرزها (سباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود)، إلى جانب فعاليات السوق الشعبي المتنوعة ومعروضات الجهات المشاركة من داعمين ورعاة وشركاء وكذلك المحلات والمطاعم والمقاهي المميزة التي يحتضنها المهرجان في السوق وشارع المليون.

نجاحات

جاءت مزاينة مدينة زايد المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، بعد ختام المحطة الأولى مزاينة سويحان (21 إلى 28 أكتوبر 2023)، والمحطة الثانية مزاينة رزين (11 إلى 18 نوفمبر 2023)، حيث سجلت المزاينات الثلاث نجاحات مميزة ومشاركات واسعة من مُلاك الإبل وحضوراً لافتاً من الزوار وعشاق المزاينات التراثية.