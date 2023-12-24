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زراعة 2121 شتلة لأشجار محلية في عجمان

زراعة 2121 شتلة لأشجار محلية في عجمان
25 ديسمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عام 2023، «عام الاستدامة» بحملتها السنوية لزراعة أشجار محلية تحت مظلة برنامج «من أجل إماراتنا نزرع». أُقيم الحدث المهم، أمس الأول، في في محمية النسيم - المنامة في إمارة عجمان دار الأمان. 
 وقد تم تنظيم الحملة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وشهدت مشاركة ما يقرب من 2000 شخص من القطاع الأكاديمي وقطاع الشركات والجهات الحكومية والمجتمع ككل. وقاموا بشكل جماعي بزراعة 2121 شتلة من أشجار الغاف والسمر والسدر، مما سيؤدي إلى زيادة التنوع البيولوجي للمحمية، وتعزيز قدرتها على الصمود.
وشكرت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بلدية عجمان على دعمها، وقالت: «إن برامج التشجير الحضري هذه، بالإضافة إلى توفير موطن للحياة البرية المحلية لتزدهر، تعمل أيضاً كمخزن طبيعي للكربون، وتساهم بشكل فعال في امتصاص انبعاثات الكربون في البلاد وتساعد على تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - وخاصة الهدف رقم 11 مدن ومجتمعات مستدامة، والهدف رقم 13 العمل المناخي، والهدف رقم 15 الحياة على الأرض. إن هذا البرنامج المؤثر هو نتيجة جهد جماعي لجميع قطاعات المجتمع وجميع الكيانات التي اجتمعت هنا اليوم».
وتابعت: «منذ بداية هذه الحملة، قامت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بزراعة ما مجموعه 2125604 أشجار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة متضمنة ما ستتم زراعتها اليوم. تقوم هذه الأشجار بعزل أكثر من 12534.05 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يعادل إزالة 2671 سيارة من الطريق لمدة عام واحد. قامت المجموعة هذا العام بالتعاون مع شركائها بزراعة ما مجموعه 11288 شجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنهدف، بإذن الله، في العام المقبل إلى زراعة المزيد».
وأكدت أن هذه النتائج «تم تحقيقها من خلال الشراكة الفعالة بين مجموعة عمل الإمارات للبيئة وجميع الجهات والمنظمات التي شاركت في برامجنا المختلفة لإدارة النفايات ومشروع تبني شجرة. وفي هذا العام، انضمت 161 شركة و79 مدرسة و184 عائلة لزراعة هذه الأشجار التي تحمل أسماءها. تقدر مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدعم الذي تتلقاه من العديد من شركاتها الأعضاء». 

الإمارات للبيئة
عام الاستدامة
الزراعة
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