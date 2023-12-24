«بلدية الظفرة» توفر 13.1 مليار جالون من المياه الجوفية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تقوم بلدية منطقة الظفرة بتوفير ما يقارب 13.1 مليار جالون من المياه الجوفية سنوياً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات عديدة مثل تطبيق استراتيجية الري الموسمية التي ساهمت في خفض استهلاك المياه، وعمليات إزالة الأشجار من الغابات والمدن ذات الاستهلاك المرتفع للمياه والتأثير السلبي على المياه الجوفية وأصول البنية التحتية والمظهر العام، واستبدالها بمجموعة من النباتات المحلية ذات الطابع الجمالي، كنباتات البيئة المحلية التي أثبتت نجاحها من خلال تحملها لملوحة مياه الري والظروف البيئية للمنطقة، وأسهمت في تثبيت حركة الرمال على الطرق، كأشجار الغاف، والهجليج، والطرفة وغيرها.

وساهمت زراعة النباتات المحلية التي قامت بها بلدية منطقة الظفرة في توفير مياه الري، بالإضافة إلى توسعة الغطاء النباتي، من خلال نثر بذور النباتات المحلية، كما قامت البلدية بردم العديد من الآبار المهجورة ضمن مشروع استدامة المساحات الخضراء، وكذلك للحفاظ على السلامة العامة.

وتستمر البلدية في تنفيذ استراتيجيتها لترشيد استخدام المياه الجوفية، وتطوير الغطاء النباتي في المنطقة بتبني أساليب وتقنيات مبتكرة للحد من استنزاف المياه الجوفية في ري الغابات، وترشيد الري في المسطحات الخضراء وجوانب الطرق والدوارات والجزر الوسطية، وتحرص البلدية على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية تماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي.

كما نظمت بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفرق التواجد البلدي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين فعاليات صيف الاستدامة، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة، بمشاركة طلاب وطالبات المدارس خلال الإجازة الصيفية.

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة والورش الترفيهية التي تعزز مفهوم الاستدامة وتنمي قدرات الأطفال، حيث تم تنفيذ ورشة تجميع الأوراق، بحسب اللون ولعبة المهرج ولعبة التوازن، بالإضافة إلى ورشة تشكيل تعابير الوجه. كما شملت الفعاليات التي أُقيمت على شاطئ مدينة دلما أنشطة رياضية كلعبة كرة القدم الشاطئية، وإنشاء القلاع الرملية وأنشطة ترفيهية متنوعة.

الزراعة المستدامة

تهدف الفعاليات الصيفية إلى توعية الأطفال وتعزيز الوعي البيئي بأهمية التعرف على أنماط الزراعة المستدامة، وتشجيعهم على الزراعة والاهتمام بها، وتفاعل الأطفال مع الفعاليات، وتعرفوا على أنواع الشتلات، وتأتي هذه المشاركة ضمن الفعاليات الصيفية التي تحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذها والتي تسهم في نشر الوعي والتثقيف لدى الأطفال، حيث إن الأنشطة الزراعية تمنحهم صحة عقلية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبيئة، إلى جانب ملء أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية، بما يعود بالنفع على الجميع، وفي الختام تم توزيع هدايا على المشاركين.