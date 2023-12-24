جراحة لثلاثينية عانت مرض بطانة الرحم المهاجرة

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أجرى الفريق الطبي بمدينة برجيل الطبية بأبوظبي، جراحة ناجحة استغرقت 6 ساعات بوساطة المنظار، لسيدة ثلاثينية عانت مرض بطانة الرحم المهاجرة المزمن لسنوات عدة، حيث تسببت هذه الحالة المرضية في إحداث ضرر لها في جزء من أمعائها وأثر على كليتها اليسرى، ما أدى لفقدها.

عندما تم تشخيص إصابة المريضة بمرض بطانة الرحم المهاجرة قبل 6 سنوات، لم تكن لديها المعلومات الصحية الكافية عن المرض والتأثيرات الخطيرة التي قد يُحدثها هذا المرض المنهك لجسدها، وفي عام 2017 تم تشخيص إصابة المريضة بكيس صغير الحجم على مبيضها الأيسر، وخضعت لعملية جراحية لاستئصاله. وقالت المريضة: «بعد الجراحة، لم أقم بإجراء أي فحوص طبية للمتابعة، وبعد عامين بدأت أعاني آلاماً شديدة في الظهر، خاصة في أثناء الدورة الشهرية، وسرعان ما بدأت أعاني خلال الدورة الشهرية آلاماً شديدة وتعباً مصحوباً بانتفاخ في المعدة وغثيان وقيء».

وكان الدكتور سانديش كادي، اختصاصي جراحات أمراض النساء المتخصص في مناظير بطانة الرحم وإصلاح قاع الحوض في مدينة برجيل الطبية، قد اكتشف أن حالة المريضة كانت قد تطورت إلى حد وصل إلى فقدان إحدى كليتيها وجزء من أمعائها، حيث إن التشخيص المتأخر سمح لمرض بطانة الرحم في المبيض بالتقدم والانتشار السريع، ما أدى إلى عواقب غيرت حياة المريضة.