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النيابة العامة للدولة تطلق مسابقة «معاً لتخييم مستدام»

النيابة العامة للدولة تطلق مسابقة «معاً لتخييم مستدام»
25 ديسمبر 2023 01:04

أبوظبي (وام)

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أطلقت النيابة العامة للدولة، مسابقة «معاً لتخييم مستدام» ضمن مبادرتها «خيم بمسؤولية» والتي تتزامن مع عام الاستدامة وقدوم فصل الشتاء وموسم التخييم في الدولة. 
وتستهدف المسابقة رفع وعي الجمهور حول أهمية الحفاظ على نظافة واستدامة البيئات الصحراوية، وتشجيع أفراد المجتمع على الانخراط في ممارسات التخييم المسؤولة، حيث سيتاح لكافة المشاركين إظهار التزامهم بالتعامل المستدام مع عناصر البيئة أثناء فترة التخييم من خلال توثيق ممارستهم المستدامة في أماكن التخييم بالصور والفيديوهات وبما يظهر ممارساتهم الإيجابية في نظافة والحفاظ على البيئة.
ووفقاً لقواعد المسابقة، يقوم المشترك بتحميل مشاركته سواء كصورة أو فيديو على حساب انستغرام الخاص به خلال فترة المسابقة التي تمتد من اليوم وحتى 29 ديسمبر الحالي 2023، مع ضرورة ربط محتوى المشاركة مع الهاشتاغات الخاصة بالمسابقة «#معا_لتخييم_مستدام»، والإشارة «Tag» لحساب النيابة العامة في انستغرام.
ويشترط للاشتراك أن تكون إعدادات الملف الشخصي على ضبطية «عام» بحيث يسمح للجميع مشاهدة المحتوى المنشور، وأن تظهر المشاركة الأثر الإيجابي لممارسات التخييم المستدام التي قام بها المشترك، وأن يكون المتسابق من متابعي حساب النيابة العامة على الانستغرام.  

النيابة العامة
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