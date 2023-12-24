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علوم الدار

المحكمة تلزم سارقاً برد الأموال المسروقة والتعويض

المحكمة تلزم سارقاً برد الأموال المسروقة والتعويض
25 ديسمبر 2023 01:04

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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دخل أحد الأشخاص إلى البنك ليصرف شيكاً خاصاً به، وعند خروجه من البنك فوجئ بشخص غريب من الجنسية الآسيوية يغافله ويسرق منه حافظة النقود وبداخلها مبلغ 67 ألف درهم قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه وتقديمه للمحاكمة التي قضت بحبسه 6 أشهر والإبعاد.
وبناء عليه قام المجني عليه برفع دعوى قضائية ضد السارق طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 67.000 درهم المسروق منه ومبلغ 25.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، موضحاً أنه أثناء خروج المجني عليه «المدعي» من البنك قام المدعى عليه «السارق» بسرقة مظروف به مبلغ 67.000 درهم ولاذ بالفرار. وتحررت عن تلك الواقعة الدعوى الجزائية وقضت فيها المحكمة غيابياً بالحبس ستة أشهر والإبعاد، وقد تضرر المدعي جراء الجريمة المرتكبة من المدعى عليه بأضرار مادية ومعنوية.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 67.000 درهم وتعويضه مبلغ 3.500 درهم عن كافة الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي قد أثبت قيام المدعى عليه بسرقة مبلغ 67.000 درهم المملوك للمدعي، ومن ثم تقضي معه بإلزام المدعى عليه بأن يؤديه للمدعي والمحكمة ترى في مبلغ 3.500 درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.

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