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علوم الدار

350 طالباً وطالبة في البرنامج الشتوي الطلابي

المشاركون في البرنامج في صورة جماعية (من المصدر)
25 ديسمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، ختام البرنامج الشتوي الطلابي 2023، والذي نظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومشاركة 350 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات.
 بدأ الحفل الذي أقيم بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ بعزف السلام الوطني، ثم بدأت الفقرات بعرض لفرقة شرطة دبي الموسيقية الطلابية التي قامت بأداء فقرات ومقطوعات موسيقية متنوعة نالت على إعجاب الحضور، ثم استعرض الطلاب المشاركين بعضٍ من المهارات التي تعلموها أثناء البرنامج الشتوي الطلابي، كمهارة ركوب الدراجات الهوائية ثم الحركات العسكرية بأنواعها المختلفة.
واستعرض الطلاب تحديات الإنقاذ، والتي تعد إحدى الدورات التخصصية الجديدة التي أدخلت بالبرنامج، حيث قام الطلاب باستعراض مهاراتهم بسحب شاحنة تزن 25 طناً باستخدام الحبال، ثم مهارة المهمة المستحيلة وذلك بنقل وإنزال مصابين من المباني بمهارة ودقة وحرفية، ثم مهارة سحب المصابين من أسفل المركبات بأدوات وحبال مخصصة لهذه المهام.
وأعرب اللواء طيار بن ثاني عن إعجابه بالمهارات المختلفة التي اكتسبها الطلاب خلال فترة البرنامج، مشيراً إلى أن هذا يدل على الرغبة الملحة للطلاب في اكتساب مهارات جديدة تنمى وتوسع مفاهيمهم وتعرفهم بمدى المجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة في المهمات الشاقة التي يتولونها ومدى اللياقة الكبيرة التي يتحلون بها.
من جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي، إن المركز حريص على نشر الثقافة التوعوية في نفوس الطلاب، للتصدي للظواهر السلبية من خلال شغل وقت فراغهم ببرامج وفعاليات متنوعة تم استحداثها لرسم برنامج شتوي للطلاب يُخرِجهم من الجو الدراسي يضيف لهم المفاهيم والقيم، مؤكداً أن البرنامج وضع بدقة بحيث تم تسخير كافة الإمكانيات بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والعديد من الإدارات العامة بشرطة دبي ومراكز الشرطة من أجل إنجاح البرنامج الشتوي.

دبي
شرطة دبي
مكافحة المخدرات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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