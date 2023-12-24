قائد عام شرطة الشارقة: نستعد لـ 2024 بخطط مدروسة ومؤشرات واضحة

الشارقة (وام)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققتها القيادة خلال العام 2023، في حصول عدد من المراكز الشرطية على تصنيف 6 نجوم و5 نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية الاتحادية، تشكل حافزاً للمحافظة على هذا التميز ودافعاً لإضافة المزيد منها لرصيدنا في العمل الشرطي في العام المقبل 2024، مشيراً إلى أن القيادة تعمل وفق مؤشرات واضحة ومحددة، سواء على مستوى الأجندة الوطنية أو المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، ترتبط ارتباطاً مباشراً مع النتائج المحققة والأثر الإيجابي.

وقال اللواء سيف الشامسي: إن العام 2023 شهد تحقيق نتائج جيدة في الجانب الجنائي، من خلال الوصول لنتائج وحلول في عدد من القضايا المتعلقة بالجناة، عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة المنتشرة على مستوى مدن الإمارة، سواء التابعة للقيادة أو القطاع الخاص والذي يعد جزءاً مهما في المنظومة المجتمعية، مطالباً بوضع المزيد من هذه الكاميرات في بعض المناطق.

وثمن الدعم والاهتمام الكبير المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتلبية جميع متطلبات القيادة العامة لشرطة الشارقة، وللتشريعات التي ساهمت في تكوين هذا الكيان الشرطي القائم على حفظ الأمن على مستوى الإمارة، وبفضل هذه الممكنات تمكنت القيادة من أن تصبح من أفضل القيادات الشرطية على مستوى الدولة، وقال: إن الشكر كذلك موصول لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية العلوم الشرطية.

وأشار اللواء سيف الشامسي، إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حققت، منذ مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2023، انخفاضاً إيجابياً في معدل الوفيات على الطريق لكل 100 ألف نسمة من سكان إمارة الشارقة بمعدل 1.33 وفاة لكل مائة ألف نسمة، وسجلت انخفاضاً إيجابياً كذلك في معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان بمعدل 32 جريمة، وانخفاضاً في زمن معدل الاستجابة لحالات الطوارئ بزمن وقدره 3.5 دقيقة، بما يعزز المؤشر الوطني لسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة بوزارة الداخلية، وبما يعزز الغايات والأهداف المنشودة.

وكشف عن أن عدد الكاميرات التي تغطي إمارة الشارقة ومدنها «الوسطى والشرقية» بلغ حتى الآن 44.643، تتضمن كاميرات ذكية لمراقبة الطرق، وكاميرات التعرف على لوحات المركبات وتتبعها، وكاميرات الإنذار المبكر للمنشآت عالية الحساسية، حيث أسهمت هذه المنظومة في رفع نسبة مؤشر الأمن والأمان التي بلغت 98% في عام 2022، ومؤشر سرعة الاستجابة بمعدل (3.5) دقيقة خلال 2023، والإسهام في رصد الظواهر السلبية في المجتمع، وهو أيضاً ما عكسته نتائج المؤشرات سالفة الذكر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

المخالفات

أكد اللواء الشامسي أن قرار الخصم الدائم على المخالفات المرورية بنسبة 35% في حال سدادها خلال 60 يوماً من ارتكابها، يعد واحداً من أهم المبادرات المستدامة التي ساهمت في إسعاد المتعاملين والتخفيف من أعبائهم المالية وتصويب المخالفات في فترات قصيرة، ويحفز لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية.