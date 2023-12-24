توزيع ملابس شتوية على العمال في العين

العين (الاتحاد)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي- مركز العين، حقيبة الثياب الشتوية واللوازم الشخصية المتنوعة على أكثر من 300 عامل وموظف يعملون في القطاع الصحي، ضمن مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية بالتعاون مع مدرسة اليحر الخاصة، وذلك في مبادرة بعنوان «نحن ممتنون»، بدعم ورعاية من الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة مدرسة اليحر، وبحضور خولة الحوقاني، رئيس قسم الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر، مدير مركز العين بالإنابة، ومريم العامري، رئيس قسم المساعدات المحلية، ومحمد المقبالي، رئيس وحدة الاستجابة، وصالحة الكتبي، من قسم توعية خدمة المجتمع، ومحمد إبراهيم من قسم المساعدات المحلية، كما حضر تمثيلاً لقطاع العين الصحي، كل من: المهندس يحيى الشرجي، وسالم خميس البلوشي، واليازية الشامسي، وأحمد العامري، وذياب محمد الأحبابي.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، إن المبادرة الإنسانية تشمل توزيع كسوة الشتاء على فئة العمال في المؤسسات الصحية، وتهدف لنشر السعادة بين العاملين في هذا القطاع وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم إلى المجتمع، مشيداً بالتعاون القائم مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والعمل المشترك على تبني المبادرات الخيرية والإنسانية في مجال المسؤولية المجتمعية وبالتالي تعزيز روح المشاركة والتطوع لدى العديد من الجهات.