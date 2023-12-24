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762 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة في دبي

المظلات الجديدة (من المصدر)
25 ديسمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذ 762 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، موزعة على عدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، تتميز بتصميمها العصري الذي يدمج التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعماري لتكون جزءاً منه، ويظهر الوجه الحضاري لإمارة دبي مدينةً مثاليةً للعيش الآمن والمستقر.
ووفقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتوقع استكمال تنفيذ جميع المظلات عام 2025، وتدرس الهيئة حالياً تنفيذ عدد من المظلات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تجري بالتعاون مع إحدى الشركات تجربة تنفيذ المظلات.

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وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مظلات الحافلات في إطار السعي المستمر للهيئة، لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات، مشيراً إلى أن تصميم المظلات الجديدة مطابق لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وسعياً من الهيئة نحو خدمة وإسعاد هذه الفئة من المجتمع.
وأضاف: مشروع المظلات الجديدة واحد من مشاريع الهيئة الحيوية التي تظهر جمالية إمارة دبي، وتشجع مختلف شرائح المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي، لتحقيق أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في رفع نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي في حركة التنقل بإمارة دبي.
مشاريع
أكد الطاير استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريعها التطوّيرية بدبي، لتلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، وفي مقدمتها خدمات النقل الجماعي، وتقديم خدمة تنقل آمنة وسهلة ومريحة لسكان الإمارة وزائريها على حد سواء.

دبي
المواصلات العامة
هيئة الطرق والمواصلات
مطر الطاير
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