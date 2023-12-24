الإثنين 25 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع وزايد بن طحنون يعزيان محمد سعيد البادي الظاهري في وفاة والدته

هزاع بن طحنون وزايد بن طحنون خلال تقديم التعازي بحضور زايد بن هزاع بن طحنون (من المصدر)
25 ديسمبر 2023 01:04

العين (وام)

أخبار ذات صلة
نحالون: عسل الإمارات.. منتج محلي بمواصفات عالمية
توزيع ملابس شتوية على العمال في العين

قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء إلى معالي الدكتور محمد سعيد البادي الظاهري في وفاة المغفور لها «والدته»، رحمها الله، وذلك لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.
وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وذوي الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وقدم واجب العزاء إلى جانبهما، الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان.

هزاع بن طحنون
العين
زايد بن طحنون
محمد سعيد البادي
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
لافتة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
انتحار خبير من بعثة لمراقبة انتخابات الكونغو
25 ديسمبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 ديسمبر 2023
متطوعتان تساعدان الناخبين في العثور على مراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
التونسيون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية
25 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©