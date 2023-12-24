«شتانا في حتّا».. وجهة صديقة للبيئة

دبي (الاتحاد)

استهل الموسم الشتوي الثالث لحملة «#وجهات_دبي»، بتنظيم النسخة الأولى من مهرجان (#شتانا_في_حتّا)، بالتعاون بين براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وهو يضم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية من 15 وحتى 31 ديسمبر الجاري؛ بهدف إلقاء الضوء على ما تتمتع به هذه المنطقة من مميزات وعوامل جذب عديدة، تمكّن الزوار من بدء عطلة شتوية فريدة في مختلف مناطق الإمارة.

ويسلّط المهرجان الضوء على تفرد المنطقة وتطورها كوجهة صديقة للبيئة، فضلاً عن الترويج لكنوز حتّا الثقافية والتاريخية، ومناظرها الطبيعية الفريدة.