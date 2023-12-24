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علوم الدار

«قمة المليار».. تضم 12 مؤثراً جديداً

«قمة المليار».. تضم 12 مؤثراً جديداً
25 ديسمبر 2023 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «قمة المليار متابع» عن مشاركة مجموعة جديدة من أشهر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، في نسختها الثانية، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، يومي 10 و11 يناير 2024، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «لنتواصل». 
تضم القائمة 12 صانع محتوى يمتلكون أكثر من 160 مليون متابع، تضيء القمة على قصص نجاحهم وخبراتهم في صناعة محتوى العلوم، الرياضة، الطهي، وأسلوب الحياة، لإلهام الجيل الجديد من صناع المحتوى.
ومن بين هؤلاء، السوري أسامة مروة، الملقب بـ «أوسي»، الذي حصد 13.5 مليون متابع، والفلسطيني وسام قطب، ولديه 10 ملايين متابع، والأردني أحمد أبو الرب، الذي يتابعه 14.5 مليون شخص، كما يشارك في القمة سيف شواف، أحد أبرز صناع المحتوى في كندا، ويتمتع بـ12 مليون متابع، والمدونة الكويتية بشاير جمعة، ولديها نحو 16 مليون متابع، إضافة إلى النجم الفرنسي شون غارنييه، ولديه 13 مليون متابع، وغيرهم.
وتتطلع «قمة المليار» إلى تقديم نسخة استثنائية في عام 2024، حيث تضم أكثر من 100 متحدث، بالإضافة إلى 7,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، بينهم 3,000 من صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين والمبدعين.

أكاديمية الإعلام الجديد
دبي
متحف المستقبل
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