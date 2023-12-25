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شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين

شرطة أبوظبي تحذر من التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين
25 ديسمبر 2023 09:22

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر استخدام الأطفال والمراهقين للألعاب الإلكترونية العنيفة التي تُحرضهم  على العدوانية ، لافتة إلى الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع. 

ودعت ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" ، أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أطفالهم ومراقبتهم والتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الإلكترونية ذات المحتوى الجيد وغير الضار وعدم اعتبار الألعاب الإلكترونية مجرد العاب عادية يقضي الأطفال وقتهم معها فهي سلاح ذو حدين ، قد يستفيد منها الطفل وأيضا قد تشكل عليه خطورة.

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ولفتت إلى ضرورة  الانتباه لمخاطر وقوع الابناء ضحايا لمحتالين يترصدونهم عبر الألعاب الإلكترونية، والإعلانات والروابط المغرية للاستيلاء على أموالهم بأساليب غير مشروعة.

وحثت أولياء الأمور على منح الأبناء المزيد من الاهتمام ومتابعة قائمة المواقع والألعاب الإلكترونية التي يرتادونها ، ومنحهم الثقة والأمان وعدم توبيخهم وتشجيعهم على المصارحة بأية انتهاكات أو حالات ابتزاز إلكتروني قد يتعرضون لها، أو تعرضهم لحالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المراهقين
شرطة أبوظبي
الأطفال
الألعاب الإلكترونية
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