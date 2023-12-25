البيئة أبوظبي تكتشف 8 أنواع جديدة من اللافقاريات ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن اكتشاف ثمانية أنواع جديدة من اللافقاريات، التي أضيفت إلى قوائم علم تصنيف الكائنات الحية وأُكِّدت علمياً خلال عام 2023.

تنتمي جميع الأنواع الجديدة المكتشفة إلى عائلة الدبابير (Spheciformes: Crabronidae) وتُعرَف باسم «الدبابير الحفارة»، واكتُشِفَت في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية البدع، ومحمية برقا الصقور، ومحمية الحبارى، التي تعدُّ جزءاً من شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها الهيئة، ما يؤكِّد أهمية الشبكة في المحافظة على التنوُّع البيولوجي لإمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «نفخر بالإعلان عن اكتشافنا ثمانية أنواع جديدة من اللافقاريات في أبوظبي تضاف للمرة الأولى إلى قوائم العلم. ويؤكِّد هذا الاكتشاف أهمية إمارة أبوظبي بصفتها موطناً فريداً للتنوُّع البيولوجي للعديد من الأنواع التي لم يسجَّل وجودها في أيِّ مكان آخر في العالم. يشير الاكتشاف أيضاً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال البحث العلمي؛ فهو إحدى الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للهيئة، التي مكَّنتها من تحقيق هذا الاكتشاف المهم. ونتطلَّع إلى تبادل خبراتنا مع شركائنا في العالم عن الوسائل العلمية المستخدمة، والمعلومات التفصيلية للأنواع الجديدة المكتشفة».

وأضافت: «إنَّ اكتشاف هذه الأنواع في محميتنا الطبيعية دليل على أهمية المحافظة على التنوُّع البيولوجي، فالجهود التي نبذلها في هذا المجال أسهمت في المحافظة على الأنواع وتوفير ظروف مناسبة لتنمو وتتطوَّر في بيئاتها الطبيعية».

والدبابير الحفارة تعيش منفردة، وتبني الإناث عشاً لصغارها وتملؤه بالحشـرات الصغيرة التي تصطادها وتشل حركتها لتغذية اليرقات، حتى تخرج من العش دبابير بالغة.

يُشار إلى أنَّ الباحثين في الهيئة استخدموا مصائد على شكل هيكل يشبه الشبكة مثبَّت على إطار معدني، لاصطياد الحشرات الطائرة وحفظها في زجاجة تحتوي على محلول حافظ. ويصنِّف الباحثون في الهيئة الحشرات الملتقطة بالتعاون مع مجموعة من خبراء الحشرات الدوليين، وفق عملية طويلة لتصنيف الأنواع، ونتج عن هذه العملية مجموعة الحشرات الجديدة التي أضيفت إلى قائمة العلم.

وتحتفظ هيئة البيئة - أبوظبي بعينات من مجموعة واسعة من اللافقاريات، وستقدم معلومات الأنواع الجديدة من الحشرات عبر قاعدة بيانات على الإنترنت ليستخدمها الباحثون وعلماء الطبيعة وعامة الجمهور.